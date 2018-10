Sporten for dei tøffaste

Brørne Åge Mikael Hjellestad (38) (t.v) og Einar Marius Hjellestad Martinsen (27) studerer kartet over fjellområdet der dei skal springe orientering. Dei håpar begge at interessa for sporten vil ta seg opp i distriktet, og meiner at både Vindafjord og Etne eignar seg godt for sporten så lenge fjellområde blir spesialkartlagt for orientering. Foto: Sirianne Vikestad