Bilete 1 av 2 - Også den siste av tre hallar i trinn éin er no komen under tak i Bremnes Seashore sitt anlegg for settefisk i Trovåg. På bildet var grunnarbeidet i gang for den tredje hallen. No er ein fjerde og femte hall i trinn to under planlegging mot nord, til venstre i bildet. Foto: Sydvest