Graular er debuterer i morgon med sin første singel. F.v.: Per Morten Hagabråten, Jarle Lunde, Lyth Bendik Hole, Henrik Ek Hayes, Erik Hvidsten Bjørnestad. Foto: Privat

Vindafjordingar med sterk lyd

Bandete Graular med to lokale medlemar såg dagens lys for eitt år sidan, og fredag slepp dei sin første singel. Låten Shark handlar om både pågangsmot, suksesshunger og innsatsen for å nå til topps.