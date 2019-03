Etter å tatt åtte fartssyndarar på E134 på Mørkeli vest for Etne torsdag, forflytta politiet seg utover til Isvik. Her blei heile 16 sjåførar tatt med for høg fart. Kontrollen blei halde i 60-sona og høgast fart blei målt til 85 m/t, opplyser Sør-Vest politidistrikt.