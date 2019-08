Mangel på boligpolitikk for unge

Interpellasjon i formannskapet 4. september: Vindafjord kommune mangler en aktiv boligpolitikk som er direkte rettet mot de 100 unge som hvert år vokser til i kommunen. Tomtetilbudet er lite varierende og ligger i et prisnivå som arbeidsfolk med vanlig lønn (460.000 kr) ikke har råd til å kjøpe.

Kommunestyret har overlatt all strategisk og utvikling av tomteutvikling til Vindafjord Tomteselskap (VT).

Vindafjord kommune har god kompetanse til å utvikle nye framtidige tomtetilbud, der hvor innbyggerne vil at det skal være tomtetilbud og til en pris på tomta som gjør det økonomisk mulig å bygge nytt hus innenfor rammene til ei vanlig arbeidslønn.

Kommunestyret kjøpte nettopp 4 tomter av VT. To av tomtene var i Ølensvåg, de kostet kr. 900.000 prer stykk, 1.200 kr./m2. En helt uoppnåelig tomtepris for de aller fleste unge.

Kommunens tekniske etat er ferdig med flere store bygg som alle har vært innenfor de økonomiske rammene som kommunestyret har vedtatt, brannstasjon, legevakt nytt kulturhus. De har kompetanse og kapasitet til å gjennomføre utvikling av boligfelt. Etaten har med stor vilje og faglig dyktighet og med stor smidighet ført Nerheims feltet fram gjennom alle Fylkesmannen sine innvendinger til et ferdigregulert næringsområde, klar til opparbeidelse.

På siste kommunestyre orienterte rådmannen om at de hadde gjort avtale om kjøp av 100 mål på Nerheim, av området på totalt 113 mål. De hadde også gjort overslag på kostnader på opparbeidelse av feltet.

For ferdig tomt med framlagt veg, vann, kloakk, kabler og grunnavståelse så ville prisen til kjøper være 300-400 kr./m2. Teknisk etat har klart å få kostnadene på Nerheims feltet ned ved hjelp av god faglig planlegging, og fått fram de reelle kostnaden ved opparbeidelse av feltet.

Det er små forskjeller på opparbeidelse av næringsområde og det er ingenting som tilsier at tomter til husbygger i kommunen skal koste 400% mer enn tomter til næringslivet. Lavere priser vil skape bedre konkurranse på tomtepriser i kommunen. Dette igjen vil skape større etterspørsel og større byggeaktivitet. Det blir en vinn, vinn situasjon huskjøper og hus selger.

Vindafjord kommune kan på samme måte som på Nerheimsfeltet, opparbeid boligtomter til en pris mellom kr. 200.000 – 300.000 per tomt som har en gjennomsnittsstørrelse på 750 m2. En slik tomtepris gjør at alle som vil og har fast arbeid, får anledning til å kjøpe boligtomt. Med de høye tomteprisene som er i Vindafjord nå, stopper det effektivt for de fleste å begynne på starten av veien mot nytt hus. Med mer normale tomtepris på kommunale boligfelt, kan det føre til at boligbyggingen i kommunen løsner og mange flere tar skrittet fram for et nytt hus. Dette vil være en vinn, vinn situasjon ikke bare for husbyggeren, men også for hus leverandørene i kommunen.

I Vikedal venter hele bygda på en avklaring fra kommunestyret om oppstart av opparbeidelse av Søndenå feltet. Kommunestyret må sørge for at rådmannen med teknisk etat lager et overslag over kostnadene på opparbeidelse av Søndenå feltet snarest på samme måte som på Nerheims feltet, slik at de husbyggerne som står og venter på at kommunestyret skal ta en avgjørelse om ferdig gjøring av feltet, får beskjed om når det blir bygging og hvilke prisleie det vil bli på tomtene, og dermed slipper å reise ut av kommunen for å bosette seg.

I Skjold trengs det mer konkurranse på tomtetilbudet, og Skjoldalifeltet2 som kommunen eier og har vært ferdig regulert i flere år, står klar til å framstå med priser på tomter til unge husbyggere som er akseptable.

Vindafjord kommune er best på å planlegge og opparbeide og å utvikle tomte-/næringsfelt, det har kommunen vist at de er på Nerheimsfeltet, derfor må kommunen gjøre det selv.

Tomteprisen per m2 tomt bli mye billigere på Søndenåfeltet og Skjoldalifeltet2, når kommunen overtar ansvaret på eget tomteområde. Det vil da være kommunestyret som fastsetter tomteprisen og ikke et aksjeselskap. Innbyggerne i Vindafjord har gitt kommunestyret sin fullmakt til å skape en ny og kostnadseffektiv boligpolitikk, det kan de gjøre ved å bruke den kompetansen kommunen selv har, og ha all styring selv med utbyggingen av tomter, og dermed alltid kunne tenke på innbyggernes beste.

Reidar Håvås

gruppeleiar i Vindafjord Ap