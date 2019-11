E134 i Skjold blei fredag kved steng etter at eit eit større køyretøy på veg vestover reiv med seg lysarmatur og anna, først i Eggja tunnelen og deretter i Vikanestunnelen. Politiet opplyser at uhellet førte til at det ikkje var mogeleg for trafikk å passera. Vegtrafikksentralen er varsla. Entreprenør vil tidlegast vera på plass kl. 20.15, melder Sør-Vest politidistrikt.