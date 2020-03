Fotballforbundet avlyser all breddeaktivitet

Det betyr at all for form for trening, samlingar og kampaktivitetar stansar opp i perioden.

Vedtaket kjem som følgje av Folkehelseinstituttet sine anbefalingar om tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset i Noreg, heiter det i ei pressemelding frå NFF.

— Vi har over 370.000 aktive medlemmar, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måtar kvar einaste dag. NFF har eit stort samfunnsansvar, og som Noregs Idrettsforbund og resten av Idretts-Noreg tar vi situasjonen på alvor og følger råda frå helsestyremaktene for å bidra til å avgrense spreiing av koronaviruset, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt, generalsekretær Pål Bjerketvedt i Noregs Fotballforbund.