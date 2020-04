UP fekk det travel med å skriva ut bøter under in laserkontroll på E134 i Åkrafjorden torsdag ettermiddag. Heile 16 forenkla førelegg blei skrive ut. Høgaste fart blei målt til 111 km/t i 80-sona. I tillegg beslagla UP eit førarkort på grunn av for mange prikkar, melder Sør-Vest politidistrikt.