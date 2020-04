UP har seint torsdag kveld gjennomført ein laserkontroll i 80-sona på E134 ved Markhus. Resultatet var ti forenkla førelegg og eitt førarkortbeslag. Høgste fart blei målt til 117 km/t. Tidlegare på kvelden var UP på post ein annan stad i Åkrafjorden. Totalt blei resulterte dei to kontrollane i 26 forenkla førelegg og to beslag av førarkort. Det er Sør-Vest politidistrikt som melder dette.