UP har nok ein gong gjennomført ein fartskontroll i Skjold, den tredje sidan måndag. Og også denne gongen var enkelte for harde på gasspedalen. Den siste kontrollen i 80-sona på E134 på Liaheia, resulterte i to forenkla førelegg og eitt beslag av førarkort på grunn av for mange prikkar. Høgaste fart var 100 m/t, meldte Sør-Vest politidistrikt natt til torsdag. Trass lågare trafikk enn vanleg er det på desse kontrollane i Skjold skrive ut heile 26 bøter, medan to har fått førarkortet inndrege.