UP rapporterer om 15 reaksjonar etter ein fartskontroll i 80-sona på E134 ved Favnabø, vest for Ølensvåg, fredag kveld. To av sjåførane hadde så høg fart at dei fekk førarkorta inndregne. Den eine blei målt til heile 126 km/t, melder Sør-Vest politidistrikt.