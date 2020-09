15 sett i karantene etter bussbesøk

15 personar er nå sett i karantene etter at ein turbuss med mange koronasmitta besøkte Åkrafjordtunet denne veka.

I ei melding frå kommuneoverlegen i Etne, Elisabeth Winterthun, på kommunen si heimeside, går det fram at mange at tatt kontakt på telefon eller e-post etter at det kom ut informasjon om at turbussen frå Sør-Rogaland med ei rekkje koronasmitta hadde vore innom butikken og kafeen på Åkrafjordtunet.

— Totalt 15 personar er sett i karantene av kommuneoverlegen i Etne eller omliggjande kommunar. Seks personar er i karantene i Etne. Alle som har tatt kontakt skal nå ha fått svar, enten per mail eller på telefon av smittesporar, opplyser kommuneoverlegen.

Andre som var på Åkrafjordtunet måndag 21.09.20 mellom klokka 14-15, blir bedne om å kontakta Etne kommune på epost [email protected] eller på telefon 53 75 80 00 (kl 9.-15).

Kommuneoverlegen minner alle om at det er viktig å halda éin meter avstand og bruka god handhygiene.