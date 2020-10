Naudetatane er på veg til Skånevik etter at det like før kl 07.00 blei meldt om trafikkulukke. Politiet melder at ein bil har køyrt inn i ein fjellveg. Førar er ute av bilen. Det skal vera store materielle skade på bilen. Ulykka har skjedd i krysset Skånevikvegen og Tungesvikvegen. — Eit køyrefelt skal vera sperra av, opplyser Sør-Vest politidistrikt!

Saka blir oppdatert.