Kommunar kan få kvotefri hjortekalv

I eit brev til Vindafjord kommune går det fram at Miljødirektoratet vil leggje til rette for kvotefri avskyting av hjortekalv på grunn av store hjortebestandar i delar av landet. Kommunane skal sjølv søkje om dette og må oppgje kva vald som får tildelt kvotefri jakt. Jakta skal skje innan godkjente vald, og valda som får tildelt kvotefri jakt, må få beskjed frå kommunen innan jaktstart 1. september. Jaktleiar er ansvarleg for at alle felte kalvar, uavhengig av kvote eller ei, skal rapporterast til Hjorteviltregisteret og kommunen rapporterer fellingsresultat, inkludert tal på kalvar felt i kvotefri jakt, til SSB. I løpet av hausten 2022 vil Miljødirektoratet og Norsk Hjortesenter sjå på tiltak som kan bidra til å redusera hjortebestanden.