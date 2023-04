Siste onsdag i mars var det duka for den fyrste bygdavandringa i Markhus-krinsen, i regi av IL Gro.

IL Gro vart skipa 15. mars 1962, og er idrettslag for innbyggjarar og utflytte frå Markhus-krinsen i Åkrafjorden. Men er ope også for andre interesserte. Lars E. Lundal opplyste til Grannar a det var framhaldskulelærar i Markhusbygdo, Eivind Vorland som var initiativtakar til IL Gro.

Den aller fyrste bygda-vandringa samla 13 personar frå Flåto inst i Åkrafjorden til Sørstranda heilt vest i Etne kommune. Turen denne gong starta ved idrettslaget sitt klubbhus, Grohall, ned til kaia i Markhus havn, og retur. Med på turen var det folk med eit oppkome av informasjon om Markhusbygda frå gamalt av.

Strålande sol, lett bris og 5-6 varmegradar. Eit fint utgangspunkt for det nye tiltaket. Undervegs var det drøs og spørsmål om stadnamn, om personar som budde og virka her, og om pipefabrikken som sysselsette heile 14 personar. Lars E. Lundal opna døra og fortalte. Her produserte dei piper, som i stor grad vart selde hjå Kjetil Markhus, som hadde agentur i Stavanger. Han selde óg andre varer som til dømes handlenett laga i heimbygdo.

Gisle Sellevold