Det nye signalbygget for Vindafjord kommune vil være den viktigste saka for det nye kommunestyret. Svømmehallen burde være en enkel sak å bygge opp igjen etter brannen. Dessverre har det vært enkelte ødeleggende politiske aksjoner i kommunestyret, hvor partier har kommet med endringsforslag til framdriften, som vil dra ut igangsettingen av byggingen. På grunn av den politiske motviljen mot å gjennomføre oppbyggingen i kommunestyret, står kommunen på kanten til å miste forsikringspengene på grunn av for sen igangsetting av byggearbeidet. Det er svært mange innbyggere som opplever denne politiske motviljen kommunestyret som en motarbeidelse av en felles kommune. Vindafjord er en kommune for alle med 9 bygder, og ikke en oppdeling 8+1 hvor en bygd blir holdt utenfor de andre bygdene. Slik skal det ikke være, og jeg tror at det nye kommunestyret vil gjøre et vedtak om et signalbygg i Vats som alle innbyggere i Vindafjord kan være stolt av. Gjennom byggingen av svømmehallen vil det styrke identitets tilhørigheten som innbyggerne har til vårt kommunefellesskap.

Reidar Håvås

Listekandidat, Vindafjord Arbeiderparti