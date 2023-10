Søndag 22. oktober er det igjen klart for Norges største dugnad – TV-aksjonen NRK. I år går pengene til Redd Barnas arbeid for barn som er rammet av krig og konflikt.



Nå kan du melde deg som bøssebærer, og bli en av de 100 000 bøssebærere vi trenger over hele Norge. Bøssebæreren er hjertet i TV-aksjonen. Når du møter folk i døra, gjør du dem oppmerksom på årets sak. Bøssebærerne samler inn en veldig stor andel av det folk gir til TV-aksjonen. Med din innsats som bøssebærer skal vi gi barn muligheten til å leke, lære og leve i fred.



Mottoet for årets TV-aksjon er «La barn leve i fred». Alle barn har rett til en trygg barndom, men ikke alle får det. Da russiske stridsvogner tok seg inn i Ukraina 24. februar i 2022, gjorde det noe med oss.

Plutselig var en fullskala krig bare noen centimeter unna oss på verdenskartet, og for mange var det første gang frykten og nøden kjentes så nær. Vi leste historier om foreldre som tusjet telefonnummeret til slektninger på ryggen til ungene, i tilfelle de selv ble drept på flukt. Vi så bilder av gråtende barn som kom mutters alene over grensa til Polen, med bare et kosedyr å klamre seg fast i. Vi tenkte: «Det kunne ha vært mitt barn».

Så mange som hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt. Hjemmene de skal føle seg trygge i, blir bombet. Familiemedlemmer og lekekamerater rives bort helt uten forvarsel. De kan oppleve å bli skutt på, og måtte flykte fra alt de kjenner.

Hvorfor rammes så mange barn av krig? I dag foregår kriger oftere i urbane områder, der det bor flere barn. Samtidig er det gjerne flere parter som kriger mot hverandre, og mange bruker grovere metoder. Kriger varer også lengre nå enn tidligere, og det øker sannsynligheten for at flere barn blir rammet. Barn kan bli rekruttert av væpnede grupper, utsatt for vold eller seksuelle overgrep, blir nektet hjelp eller fratatt tilgang til skolen fordi væpnede grupper bruker skolebygget som oppholdssted.

Redd Barna skal gjennom TV-aksjonen hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Aldri før har så mange mennesker søkt beskyttelse i Norge som nå. Nesten 20 000 av de som har kommet til Norge siden begynnelsen av 2022 er barn. Disse barna skal TV-aksjonen også hjelpe, ved å gi dem en god velkomst og en meningsfylt fritid. Vi skal gi barn som har flyktet til Norge muligheten til å føle mestring og bli inkludert i sitt nye nærmiljø.

Nå har du muligheten til å bli med på årets viktigste søndagstur. I løpet av to timer som bøssebærer kan du bidra til å forandre og redde liv. Pengene fra TV-aksjonen går blant annet til å gi barn muligheten til å gå på skole, til å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra, og å hjelpe tidligere barnesoldater. Midlene går også til å trygge lekeområder der barn kan utfolde seg, og til å hjelpe barna med å håndtere vonde opplevelser. Jeg håper du vil melde deg som bøssebærer og være på med Norges største dugnad.

Birgitte Lange

Generalsekretæren i Redd Barna