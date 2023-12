Fylkespolitikerne er opptatt av at staten skal desentralisere arbeidsplasser. Det er selvsagt både smart og riktig. Men når de samme politikerne blir utfordret på å flytte fylkeskommunale jobber ut av Stavanger og gi Ryfylke, Dalane, eller Haugalandet spennende kompetansearbeidsplasser, blir det taust over hele linjen. I stedet fortsetter man ufortrødent planleggingen av et nytt fylkeshus i Stavanger med en regning som kan ende på over én milliard kroner.

Rogaland fylkeskommunes sentraladministrasjon representerer til sammen cirka 550 arbeidsplasser. Våre dyktige ansatte jobber med det som er fylkeskommunens ansvarsområder, eksempelvis skole, samferdsel og kultur. De fleste er lokalisert i Stavanger, men med hele Rogaland som arbeidsområde.

En av våre viktigste oppgaver er å være pådriver for vekst og utvikling i fylket. Knapt noe legger bedre til rette for det enn arbeidsplasser generelt, og i dette tilfellet kompetansearbeidsplasser spesielt. Argumentene mot desentralisering av offentlige arbeidsplasser, er hverken nye eller særlig gode. Viktigheten av å holde fagmiljøer samlet, er bare et av dem. Men, ærlig talt. Hvis det er noe vi har lært de senere årene, ikke minst under pandemien, er det at teknologien i dag gjør det fullt mulig å jobbe fleksibelt.

Det er nå, før vi har låst bruken av det nye fylkeshuset, vi har muligheten til å tenke flere arbeidsplasser ut i hele Rogaland. Det ville også kunne muliggjøre en enda smartere bruk av de nye lokalene, eksempelvis gjennom økt utleie, salg etc. Like sikkert som at vår blir til sommer som senere blir til høst og vinter, kommer debatten om hvor viktig det er å skape gode vilkår i og for distriktene i fylket vårt. Nå har vi muligheten til å gjøre noe konkret for å vise at fylkeskommunen faktisk tar ansvar for vekst og utvikling i hele Rogaland.

Hanne Marte Vatnaland

Gruppeleder for Rogaland Senterparti