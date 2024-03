Full fusjon for Skjold-bedrifta

Styra i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS og Tveit Regnskap AS har vedteke ein plan for full samanslåing av selskapa. Fusjonen gjer at Tveit Regnskap AS med hovudkontor i Skjold skiftar namn til SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS.

Dette kjem fram i ei pressemelding frå SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner torsdag.

— For kundane våre, særleg på Haugalandet og i Sunnhordland, skal vi levere det same gode kundetilbodet frå dei same folka våre som kvar dag jobbar for at lokale bedrifter skal lukkast. Det er viktig for oss. Den lokale leiinga på kontora våre og alle medarbeidarane vil framleis være med vidare, seier dagleg leiar Jarle Haugen i Tveit Regnskap.

I pressemeldinga blir det poengtert at Tveit Regneskap og SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner i praksis har drive som ei felles eining sidan 2021, men at full fusjon vil bidra til å sette fart på samarbeidet. Dette vil ifølgje SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner bidra til å oppretthalde lokale arbeidsplassar og lokalt næringsliv. Haugen omtalar at Tveit Regnskap sine kundar ikkje vil oppleve noko forskjell, men tvert imot kunne oppleve rekneskapsførar og rådgivarar som er tett på kvardagen med tilgang til eit større tilbod og nettverk.

— Sidan 2021 har me fokusert på å vera eitt felles lag som samarbeider om å skape gode kundeopplevingar. Nå blir dette endå enklare og vil kome kundane våre til gode, seier Haugen.

I tillegg til hovudkontoret i Skjold har Tveit Regnskap ei rekke underavdelingar, blant anna like ved Europris i Etne.

Landbrukskompetanse

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner skriv at rekneskapsbransjen er inne i ei omfattande endringsreise, samtidig som utviklingstakten går enda raskare enn før. Ved full samanslåing i 2024 meiner selskapet at dei stadfestar sin posisjon som ein sterk aktør i regnskapsbransjen med 26 lokalkontor og 410 kompetente medarbeidarar fordelt langs heile kysten frå Oslo til Bergen.

— Tveit Regnskap har sidan 1969 bygd opp eit sterkt kompetansemiljø innanfor rekneskap og rådgjeving. Dette skal vi ta vare på og vidareutvikle saman med alle dei gode folka som jobbar hos oss, seier administrerande direktør Atle Håvarstein Nilsen i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner.

Han meiner at det særleg er viktig å bygge vidare på Tveit Regnskap sin posisjon og kompetanse innanfor landbruk.

Finansielle musklar til vekst

Kundane til Tveit Regnskap vil ifølgje pressemeldinga få eit komplett tilbod av økonomitenester innan rekneskap, lønn og HR, rådgjeving, konsulenttenester og berekraft, i tillegg til alle banktenester som SR-Bank-konsernet tilbyr.

SR-bank konsernet har sidan 2021 eigd 51 prosent av Tveit Regnskap. Jone Tveit, som eig dei resterande 49 prosentane og er styremedlem, meiner at det som har skjedd sidan har bekrefta avgjerda hans om at det var riktig å selje til konsernet.

— Me har sett over tid at konkurransen i marknaden har skjerpa seg. Samtidig har krav til investeringar i teknologi, nye regulatoriske krav og endringar i kundebehovet ført til at utviklingstakten går raskare enn før. Gjennom samanslåinga med SR-Bank ForretningsPartner har Tveit Regnskap fått dei økonomiske musklane det treng for å vekse og utvikle seg, noko som også sikrar lokale arbeidsplassar her på Haugalandet og vidare utvikling av det lokale næringslivet, seier Jone Tveit.

Han er stolt over det dei har klart å bygge opp og er gjennom dei siste åra, og understrekar at sjølv om namnet deira blir forandra er dei same Tveit-folka saman med gode kollegaer i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner som skal forvalte verdiane vidare.