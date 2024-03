Roy Martin Øyjord legger i et leserbrev «bredsia» til for å skyve all motstand til side for å markedsføre den foreslåtte «stien».

Han tar sin utgang i de som trenger hjul for å komme seg ut i naturen.

Innvendingene mot denne stien/veien dreier seg mot unødvendig naturinngrep.

RMØ er tydeligvis opptatt av folks helse både fysisk og psykisk.

Jeg har hatt gleden av å bo nær «lysløypa» i Ølen i cirka 6 år, i løpet av den tiden har jeg gått noen turer der og slik jeg ser det, ligger forholdene godt til rette for målgruppen. I løpet av denne tiden har jeg truffet en rullestolbruker. Statistikk er ikke så viktig, men på mine turer, (noen få) i lia i Etne, har jeg truffet syklister to ganger på den gamle stien ned mot Sjersvik.

Heldigvis finnes det muligheter til å oppsøke urørt natur, men ikke alle ønsker/har mulighet til å dra milevis for å oppsøke den. Derfor er naturopplevelser i nærområdet eviktig for de fleste. Uten å ha den minste greie på det, antar jeg at rullestolbrukere som tar turen fra parkeringsplassen ved Oppheimveien evt. Sandeid og tilbake muligens har nok å stri med den dagen?

Nå kommer kraftlinjer og fra før er det bygget veier fra parkeringsplassen Rus nesten mot Holmavatnet og langt på vei mot Nystølen. Nylig ble det tatt opp på nyhetene om nedbygging av vår natur som fokuserer på enorme ødeleggelser og sist om Naturrisikoutvalget sin rapport som ber om å redusere den negative effekten av naturinngrep.

Arne Boland