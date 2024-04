Trafikkulykke i Vindafjord – vêrkaos på Haugalandet

Kraftig snøvêr over delar av Haugalandet har ført til glatt føre og mange trafikkulykker. Ei av desse i Åmsosen i Vindafjord.

SISTE: Klokka 09.59 melder politiet at de er på Boknasundbrua på E39 i Tysvær. Der strå to trailerar fast. — Manuell dirigering. Det er meldt svært glatt køyrebane. Bergingsbil og brøytebil skal straks vere på staden, skriv Sør-Vest politidistrikt på X.

Klokka 09.28 melder politiet at dei har stengt Karmsund bru. — Det kjem stadig køyretøy med sommardekk, og nye problem oppstår fortløpande. Vegtrafikksentralen er infortmert. Åpmninga av brua blir vurdert når brua er brøyta og salta ordentlig.

Det er omkøyring via Karmøytunnelen. Der var armen mot Karmøy stengt ein periode grunna køyretøy med problem, men no kjem trafikken forbi. — Ver meksam og vis omsyn, skriv Vegtrafikksentralen på X like før klokka 10.

Klokka 9.09 melder politiet om store utfordringer med føret på E39 Sundførvegen i Tysvær. — Fleire lastebilar har problemer med å seg opp bakken. Dette skaper kø, skriv Sør-Vest politidistrikt på X.

Ulykke i Åmsosen

110 Sør-Vest meldte like før klokka 8.30 at det har vore ei trafikkulykke i Åmsosen i Vindafjord.

Både brann, politi og ambulanse rykte ut til hendinga.

Ingen personar skal vere skada i hendinga, melder Sør-Vest politidistrikt.

Fleire hendingar

Det snør kraftig fleire stadar på Haugalandet, og det er meldt om glatt føre fleire stadar, og politiet melder om fleire ulykker på Haugalandet torsdag morgon.

I Heskjadalen i Tysvær har ein buss med skule-elevar køyrd av vegen. Bussjåføren er lettare skada. Alle elevar skal vere uskadd.

I Vestre Karmøyveg på Karmøy har ein personbil køyrd av vegen.

I Kopervik har eit vogntog køyrd i autovernet.

I Spannavegen i Haugesund har ein bil køyrd inn i ein annan. Ein person blir tilsett av helsepersonell. Ein av bilane skal ha hatt sommardekk.

På Raglamyr har tre-fire biler sklidd av vegen. Ingen personskadar, men store trafikale utfordringar, melder politiet.

På Ognasundbrua i Tysvær har to lastebilar kollidert i låg hastigheit.

Frå Karmsund bru blir det meldt om store trafikale utfordringar grunna snøvêret.

Kolonnekøyring på Haukeli

Torsdag morgon er det kolonnekøyring grunna uvêr på E134 mellom Liamyrane bom og Haukelitunnelen. Dette opplyser Vegtrafikksentralen sør på X.