I dag er det ikke lenger nødvendig å flytte til en by med universitet eller høgskole for å være student. Takket være desentralisert og fleksibel utdanning, kan vi nå studere fra hvor som helst i landet. Denne utviklingen åpner for livslang læring og styrker fagkompetansen i lokalsamfunnene.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at «utdanning og livslang læring må vere tilgjengeleg der folk bur.» Norsk bibliotekforening støtter denne satsingen på desentralisert utdanning. For at det skal lykkes, må studentene få nødvendig oppfølging og tilrettelegging nettopp der de bor. Dette gjøres ved å legge til rette for samarbeid mellom de sentrale utdanningsinstitusjonene og lokale kunnskapsinstitusjoner. Folkebibliotekene kan spille en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Utdanning skal være tilgjengelig uavhengig av hvor man bor, eller hvilken livsfase man befinner seg i. Når studenter kan fullføre utdanningen nær hjemstedet sitt, øker sannsynligheten for at man klarer å gjennomføre studiet, og at de blir værende i regionen etter endt utdanning. Dette bidrar til fagkompetanse lokalt og aktive og levende lokalsamfunn.

Når det er lange avstander til universitetenes eller høyskolenes campus, må man legge til rette for gode, lokale løsninger. Ved å benytte seg av den infrastrukturen som allerede finnes gjennom lokale bibliotek, kan studentene få tilgang til informasjon og tjenester de trenger for å fullføre utdanningen.

Allerede i dag ser vi flere eksempler på vellykkede samarbeid mellom universiteter, høgskoler og folkebibliotek rundt om i landet. Her får studentene tilgang til fysiske lesesalsplasser, skrivere, og nødvendig faglitteratur på sitt lokale bibliotek. I Nordfjord og på Senja er det etablert tilrettelagte studenttjenester, som har vist seg å være svært vellykkede. Dette er gode initiativ og erfaringer som bør spres til flere steder i Norge.

Regjeringens satsing på et desentralisert utdanningstilbud og studiesentre er god. Vi mener denne satsingen kunne nådd enda flere med en offensiv satsing på gode samarbeid med folkebibliotekene over hele landet, der både folkebibliotek og studenttjenester ville tjent på oppgradering av innhold og tjenester.

Desentralisert utdanning fører til både flere arbeidsplasser lokalt, og at sårt tiltrengte hoder og hender blir værende i distriktene. Dette er ikke bare symbolpolitikk, det er en viktig del av vår nasjonale beredskap. Også Totalberedskapskommisjonen har slått fast at «det er beredskap i at det bor folk i hele landet».

For å sikre at desentralisert utdanning fungerer godt i praksis, må utdanningsinstitusjonene stimuleres til å legge til rette for et godt studentliv også utenfor de store campusene.

Norsk bibliotekforening oppfordrer kommunene til å se hvilke muligheter som ligger i å utdanne fagfolk lokalt og bidra til at fjernstudenter betjenes best mulig der de bor. Kommunene må å legge til rette for samarbeid på tvers av sektorer, og gjøre lokalsamfunn over hele landet attraktivt for studenter både under og etter studietiden.

Helene Voldner

Leder Norsk bibliotekforening