Fleire fly til Spania og Oslo frå Karmøy

Den kommersielle leiaren ved lufthamna, Pål Visnes, opplyser at Malaga-ruta frå Karmøy no blir operativ frå april til september. Tidlegare i haust blei det varsla at ruta skulle ta pause i april, mai, september og oktober, men etter justeringar har Norwegian endra vedtaket.

– Eg har mast på dei og minna Norwegian på at dette er godt etablerte ruter, seier Visnes til Haugesunds Avis.

Auken i utanlandstilbodet kjem etter at fleire reisande reagerte på tidlegare innskrenkingar, spesielt med tanke på Spania-reiser.

Betre Oslo-frekvensen

Samtidig melder lufthamna om auka frekvens til Oslo. SAS har oppjustert Oslo-tilbodet, og i vinter blir det sju daglege avganger mellom Karmøy og Gardermoen. Den auka frekvensen, spesielt torsdager og fredager, kjem som svar på etterspurnad frå både privat- og næringslivet. Aibel, Hydro og andre store bedrifter i regionen har betydelege behov for arbeidsreiser, noko Visnes seier til Haugesunds Avis understrekar betydninga av eit stabilt flytilbod.

Skottland og Polen

Lufthamna ser på vidare utviklingsmoglegheiter og jobbar aktivt for å behalde rutene som er i drift, samstundes som dei vurderer nye destinasjonar, til dømes Skottland og Polen, for å møte både næringslivs- og arbeidskraftbehovet i åra som kjem, skriv avuisa,.