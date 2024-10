Samlar kreftene i Ølen

— Endeleg får me invitere inn kundar, seier Magne Christiansen, som er sjef for bankdelen på kontoret.

— Sterk lokalt miljø

Banksjefen fortel om hektiske dagar fram mot opninga, og at det er kjekt når dagen endeleg kjem. Då Grannar tok turen eit par timar ut i feiringa, var det framleis folk som kom for å sjå. Han seier at dei har fått mange positive tilbakemeldingar frå folk.

Blant dei som tok turen innom, var Magne Kristian Haugland, som tidlegare har vore banksjef. Då han starta i 1970, heitte banken Ølen Sparebank, og sidan blei han med inn i SR-Bank. Han synest dei nye lokala er utruleg gjennomførte og gler seg over at det blir satsa så tungt.

— Her får ein samla eit tungt lokalt finansmiljø, seier Haugland.

Doblar bemanninga

Bankdelen av det nye storkontoret har hatt kontor på same lokasjon, mens SpareBank 1 Sør-Norge Forretningspartner flyttar inn. Denne delen blei fusjonert inn i SpareBank 1 frå det som tidlegare var Tveit Regnskap. Paul Rune Velde blir hovudansvarleg for dei på kontoret.

Også bankdelen har nyleg vore gjennom ein fusjon. 1. september slo SpareBank 1 SR-Bank seg saman med SpareBank 1 Sørøst-Norge og blei til SpareBank 1 Sør-Norge. Endringane viser igjen på skiltet på inngangen, som tysdag var pynta med ballongar.

Christiansen fortel at det tidlegare sat sju personar på kontoret i Ølen, men at dei framover kan vere 12-17 sitjande på det maksimale. Dei tilsette har to etasjar med heis å boltre seg på.