Trafikkuhell på Fikse

Klokka 14:31 kom det inn melding frå operasjonssentralen Sør-Vest politidistrikt at ein bil skal ha køyrt av vegen mellom Etne og Ølen. Ulykka har skjedd på hovudvegen, E134, like over kommunegrensa, mot Etne.

Politiet opplyste då at førar av bilen var skadd, men bevisst.

Klokka 15.51 melde politiet at føraren er undersøkt av helse, og at han ikkje er skadd.

Trafikken blei dirigert på staden etter hendinga, men klokka 15.01 var vegen opna for fri ferdsel.

— Vitne har opplyst at køyretøyet kom over i motsett køyrefelt og køyrde opp på ein jordvoll. skriv Sør-Vest politidistrikt i Politiloggen.

Politiet har oppretta sak og beslaglagt førarkortet til sjåføren.