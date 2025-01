Elevundersøkinga: Framleis høge mobbetal

Det viser samanfatta nasjonale tal frå Elevundersøkelsen 2024.

– Etter to år med ein klar auke i andelen elevar som svarer at dei blir mobba, er tala no på nivå med førre undersøking, skriv Utdanningsdirektoratet i ei pressemelding.

I undersøkinga oppgir 12 prosent av elevane på 7. trinn at dei har vore utsette for mobbing. På 10. trinn gjeld det same for 11 prosent, og for første klasse på vidaregåande er andelen 6 prosent.

– Kan ikkje slå oss til ro

Samanlikna med i 2018 er det dessutan færre skular som har heile steg utan mobbing.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ser positivt på at mobbetala ikkje aukar ytterlegare. Likevel er ho på ingen måte fornøgd med dagens tal.

– Det er bra at andelen elevar som opplever mobbing ikkje aukar, men vi kan ikkje slå oss til ro med desse tala. Regjeringa har sett i gang ei rekke tiltak for betre skulemiljø, og i år styrkjer vi dette arbeidet ytterlegare, seier ho i ei pressemelding.

Dei fleste trivst på skulen

Undersøkinga viser også at dei aller fleste elevane trivst på skulen. Det oppgir nærare 9 av 10 i første klasse på vidaregåande, og i overkant av 8 av 10 elevar på 7. og 10. steg.

– Det er gledeleg at så mange trivst på skulen. Vi veit at motivasjon og trivsel heng saman med lysta til å lære og kor mykje du faktisk lærer. Det er ofte slik at når du lærer, så trivst du – og viss du trivst, så lærer du betre, seier Utdanningsforbundet-direktør Morten Rosenkvist.

Elevundersøkinga vart gjennomført i november 2024. Rundt 442.000 elevar deltok i undersøkinga.