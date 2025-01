I dag blir mobil-nødvarselet testa over heile landet

Klokka 12 i dag blir nødvarsel testa på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over heile landet.

Det er politiet som sender ut nødvarselet til mobiltelefonar som er i Noreg. Varselet inneber at mobiltelefonar over heile landet vil vibrere og spele av eit høgt lydsignal, samtidig som tyfonar uler.

Dette varselet er altså ein test for å gjere folk kjende med korleis det blir opplevd å få eit Nødvarsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit i ei melding.

Dersom du ikkje ønskjer å få varselet, må du slå av telefonen eller skru på flymodus frå klokka 11.55 til 12.55.

Du vil få varselet sjølv om du har mobilen på lydlaus.

Alle nyare oppdaterte mobiltelefonar, og nokre smartklokker, vil få varselet.

Førre test vart gjennomført i januar i fjor. Tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

viser at 92 prosent av befolkninga fekk testvarselet.

(©NPK)