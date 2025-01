McDonald’s skal selje mat på bensinstasjonar

– Vi i McDonald’s har ambisjon om å vekse og vere tilgjengelege på endå fleire stader i Noreg, og gode lokasjonar langs veg er attraktivt for gjestene våre. Difor er vi veldig glade for dette samarbeidet, som vil gi både lokale gjestar og reisande høve til å ta ein hyggeleg pause der dei kan ete og lade bilen samtidig – alt på éin stad, seier administrerande direktør for McDonald’s i Noreg, Ann Helen Våge, i ei pressemelding.

Den nye avtalen inneber opning av McDonald’s-restauranter på minst sju Esso-stasjonar i løpet av dei neste par åra.

Først ut er Esso-stasjonar i Hønefoss og Bø.

I 2024 vart det opna sju nye McDonald’s-restauranter, det høgaste talet i løpet av eitt år sidan 1998.

