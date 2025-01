Såpeglatt over store delar av landet

Vêromslaget som kjem måndag, fører til utfordrande køyreforhold, innstillingar og forseinkingar over heile landet.

Frå måndag og utover i veka blir det mildvêr og regn langs heile vestkysten av landet frå Rogaland til Troms.

Sjølv om det blir mildt i lufta, er bakken framleis kald, så når regnet treffer vegbanen vil det fryse til is, og det blir såpeglatt og vanskelege køyreforhold. I område i låglandet med mykje snø ved vegen kan overvatn raskt by på problem for bilistar, åtvarar Statens vegvesen.

I fjellet er periodar venta med vind og snø som kan gi utfordrande køyreforhold. I Nord-Noreg og i Midt-Noreg er det sendt ut raudt farevarsel for snøskred, og vegar kan bli stengde på kort varsel på grunn av skred og skredfare.

Seksjonssjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Ivar Berthling seier til TV 2

at det er størst risiko i store delar av Vestland fylke og litt av Møre og Romsdal når det gjeld jord- og flaumskred.

Når det gjeld snøskred, er det nesten heile Vestlandet og store delar av Nord-Noreg, til og med Troms som er i risikosona.

Bussruter blir innstilte i Nordland

Mange bussruter i Vesterålen og Lofoten blir innstilte måndag formiddag på grunn av vêrforholda. Også andre stader kan bussane bli innstilte. Fleire bruer kan også bli stengde på kort varsel.

– Skulebussen vil heller ikkje gå for elevane i grunnskulen og på vidaregåande skule måndag morgon, seier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, i ei pressemelding.

Måndag formiddag skal fylkeskommunen vurdere køyreforholda og risikoen for snøskred i dei to regionane på nytt.

Det ligg også an til avvik og innstillingar på båt- og ferjeruter i Nordland måndag morgon. Fleire båt- og ferjeruter er allereie innstilt, ifølgje fylkesråden.

Både i Nordland og i Møre og Romsdal er det i tillegg meldt om både regn og kraftig vind.

Stengde vegar

I Finnmark vart E6 Sennalandet stengt søndag på grunn av snøskred. Også E69 vart stengt på grunn av skredfare. Det skal gjerast ny vurdering på begge strekningar måndag morgon.

På E10 over Bjørnfjell i Nordland er det kolonnekøyring.

E6 over Saltfjellet vart stengd tidleg måndag morgon på grunn av uvêr og snøfokk. Ny vurdering skal takast klokka 8, melder vegvesenet. Det blir vurdert samtidig kolonnekøyring over fylkesveg 50 Hol-Aurland.

Vegtrafikksentralen Midt melder at fylkesveg 5891 mellom Bjørneset og Høydalsneset og fylkesveg 5829 Otterdalsveien i Volda er stengd på grunn av skredfare. Det skal takast ei ny vurdering tysdag.

Måndag morgon er også ferjesambandet Måløy-Oldeide på fylkesveg 616 innstilte inntil vidare på grunn av vêret, melder Vegtrafikksentralen Vest.

Stengde vegar isolerer også fleire byer i Troms, både på Senja og Akerøya, melder NRK.

Glatt også på Austlandet

Heller ikkje Sør-Noreg slepp unna mildvêret og vanskelege køyreforhold. På Austlandet kjem temperaturomslaget ut på formiddagen.

– Det blir vêromslag og fuktige forhold, og det kan føre til glatte vegar. Samtidig er det snakk om ei stor temperaturendring utan nedbør, så eg trur ikkje det blir heilt forferdeleg, seier meteorolog Terje Alsvik Walløe hos Meteorologisk institutt til Romerikes Blad.

Han trur ikkje at overvatn vil bli det største problemet på Austlandet.

– Det blir ikkje så mildt at all snøen smeltar raskt, det vil gå meir langsamt. Samtidig kjem det heller ikkje regn, så eg reknar ikkje med at det blir utfordringar med vatn i vegbanen, seier han.

– Det kan vere varierande køyreforhold, så det kan vere greitt å sjekke kor glatt det er og avpasse parten etter forholda, oppmodar operasjonsleiar Atle Vesttorp i Aust politidistrikt.

