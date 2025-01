Strengare krav for små vasskraftverk

Dei nye krava skal bidra til at ressursane blir brukte på dei kraftverka som har størst sjanse for å bli realiserte. NVE vil ikkje behandle prosjekt som har manglande eller uavklart nettkapasitet.

NVE har i dag kø på å behandle søknader om konsesjon til å byggje små vasskraftverk. Små vasskraftverk er definerte til å ha ein installert effekt opp til 10 MW. Mange av søknadene har ikkje avklart om det er plass i nettet der kraftverka er planlagde.

– Det er heilt avgjerande at eit vasskraftverk kan koplast til straumnettet for at det skal kunne byggjast ut. Vi ønskjer derfor å bruke ressursane våre på dei søknadene som har tilgjengeleg nett, framfor dei som ikkje har det, seier Carsten Jensen, seksjonssjef for vasskraftkonsesjonar i NVE, i ei pressemelding.

