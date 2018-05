Lappen rauk etter to månader

21. mai 2018 kl. 23:11





18-åringen hadde hatt førarkortet i to månader då han blei tatt i ein fartskontroll i Ølen om kvelden andre pinsedag. Det var talet på prikkar, og det faktum at prikkane blir dobla ved kvart lovbrot under prøvetida, som gjorde at politiet drog inn lappen, melder Sør-Vest politidistrikt. I dette tilfellet var 52 km/t i 40-sona utslagsgjevande.