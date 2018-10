Bilete 5 av 5 - Fyk skal spela til dans under årets julebord.

Bilete 2 av 5 - Sara Yordanos Rossebø Svanæs frå Ølen deltok i årets utgåve av Idol. I desember skal ho vera med på julekonserten for første gong FOTO: ESPEN SOLLI/TV 2

Bilete 1 av 5 - Elisabeth Stople Gregersen og Vegard Skartland song duetten «Gå ikkje forbi» på julekonserten for eit par år sidan. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Samlar lokale artistar

Det skal ikkje stå på julestemninga i vekene før jul på Ølen kulturhus, for årets program kan lokka både ung og gamal ut av stovene sine. Konsertar og julebord for dei store, og teater for dei små.