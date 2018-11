Bilete 4 av 4 - Mikkel Rev (Tilda Håheim) sovnar ved stubben mens han ventar på at Klatremus skal koma ned frå treet.

Bilete 3 av 4 - Bamsefar (Jenny Eikemo Årak) har fått stor «kjærleik på pinne» fordi han fyller 50 år. Det er selskap i skogen. F.v. Hanne Heggebø, Dag Andre Apeland Skarpeid, Silje Staurland Larsen, May Tirill Staurland, Nora Kleppe Askvik, Vegard Holthe Owe (i toppen på treet) Jenny Eikemo Årak, Tilda Håheim, Eiril Stople Enge, Hedda Kvinnesland, Live Vårvik Matre.

Bilete 1 av 4 - «Vaske vesle Brumlemann» syng dyrebarna i kor. F.v. Nora Kleppe Askvik, May Tirill Staurland, Eiril Stople Enge, Hedda Kvinnesland og Live Vårvik Matre. Foto: Grethe Hopland Ravn

Lokkar med Hakkebakkeskogen

I år startar adventstida i Sandeid barne- og ungdomslag med at «Brumlemann» blir juleskrubba frå topp til tå. For tida ligg elleve barn og tre vaksne skodespelarar i hardtrening, for å lokka publikum til Hakkebakkeskogen.