To bilar har frontkollidert

Naudetatane har rykt ut etter at det kl. 11.22 andre pinsedag kom melding om frontkollisjon på E134 ved Rullestad aust i Etne kommune. To personbilar er involvert i trafikkulykka. — Skadeomfanget er uklart, melder Sør-Vest politidistrikt. Både brannvesen, ambulanse og politi er på veg til staden ved Rullestadjuvet.

Siste frå politiet:

Ambulanse på staden melder om trafikale utfordringar i samband med ulykka. Eit av køyretøya skal vera ein bubil. Tre personar om bord i denne framstår som uskadde. Førar av personbil får tilsyn av ambulansepersonell nå.

Trafikken står stille på staden i påvente av bilberging/manuell dirigering.

Ulykka har skjedd ved Øykjedalen, like aust for Rullestadtunnelen.

To til legesjekk

Brannvesenet har starta manuell dirigering forbi ulykkesstaden.

— Førar av personbil og éin passasjer frå bubilen blir køyrt til Odda med ambulanse for legesjekk, melder Sør-Vest politidistrikt like over kl. 12.00.

Bilberging

Først rundt kl 12.10 er politiet framme ved ulykkesstaden. Politiet stenger europavegen i ca. 30 minuttar på grunn av gransking på ulykkesstaden.

Eit kjørefelt er nå opna med manuell dirigering igjen mens bilbergar fjernar kjøretøya.