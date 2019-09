To personbilar i ulykke

Naudetatane har rykt ut til eit trafikkuhell mellom to personbilar i Ølen. Det er fire personar involvert, men det er førebels ikkje meldt om personskade. — Involverte personar blir tatt med til legevakt for sjekk, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Ulukka som blei meldt til 08.30, har skjedd ved Steinbru, like ved Fatland. Både ambulanse, brannvesen og politi er på staden.