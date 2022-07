Gler seg over kvar dag

Alvseike er utdanna biolog og før han pensjonerte seg underviste han biologi og naturfag på Ølen vidaregåande skule. 72-åringen har vore bygdemenneske heile livet og har nå laga ei bok kor han ønskjer å visa fram mangfaldet i Vindafjord. Det er ei fotobok med korte faktatekstar om dei ni bygdene i kommunen. Han visar fram kultur, flora, fauna, friluftsliv og næringsliv med bileta.

— Det er meint som ei gåvebok for bedrifter og privatpersonar, fortel Alvseike.

Tekstane er på norsk og engelsk så den passar òg til reiseliv. Sjølv om han har mykje fritid som pensjonist har han mange hobbyar som opptek han og trivest godt når han får vera saman med familie og gode vener.

— Kva er di sterkaste side?

— Eg trur eg har stort pågangsmot og at eg er ganske uthaldande.

— Kva trur du er pluss og minus ved å vera bygdemenneske?

— Det er jo mest pluss, eg har vore bygdemenneske heile livet utanom i studietida. Folk kjenner kvarandre og blir rekna med; ein er ikkje berre eit nummer som i byen. Minus er vel bygdedyret som ein snakkar om, sjølv om eg ikkje har merka det i Ølen. Her har me omtrent alt me treng, men eg ser at mindre bygder har sine utfordringar med skular og offentleg transport og slike ting.

— Kva les, ser på, og lyttar du til?

— Nå les eg ei interessant bok som heiter «Ro» av Sigrid Sandberg, som er ei skildring av ein rotur frå yttarst til innerst i Sognefjorden. Eg held òg på med «Bienes historie» av Maja Lunde. Eg ser lite fjernsyn, men eg må få med meg Kveldsnytt. Så lyttar eg til radio i bilen, gjerne nyhendekanalane.

— Kva gjer du på fritida?

— Eg har jo mykje fritid nå, men det er alltid noko å tutla med. Eg har mange hobbyar som fotografi og motorsykkel, eg er med i Holy Riders. Så har eg dueslag med duer som må ha dagleg stell. Familien er viktig i fritida, ungane har alltid prosjekt og då blir det ein del dugnadsarbeid hjå dei som husbygging og slike ting.

— Kva gler deg og kva irriterer deg?

— Det er mange ting som gler meg, som når eg høyrer om folk som får til noko og når familien har det bra. Eg prøver å ikkje irritera meg. Nokre ting kan vera irriterande, men det er ikkje noko eg går og tenkjer på.

— Korleis oppdaterer du deg om det som skjer i samfunnet?

— Eg er gamaldags som endå les papiravis. Eg les Vårt land og lokalavisa og så oppdaterer eg meg via tv, radio og på nett. Det er mange moglegheiter for å få med seg det som skjer.

— Dersom du hadde politisk makt, kva ville du kjempa for?

— Her i Noreg har me det godt på mange eller alle måtar. Fordelinga blant oss og andre land er ganske skeiv, så eg ville hatt meir rettferdig fordeling blant landa. Miljø og natur er viktig for meg og politikarar bør ta meir tak i det.

— Kva er du mest engsteleg for i verda?

— Eg er ikkje særleg engsteleg, men at det blir tatt mindre omsyn til kristne verdiar og handlingar er litt vondt å sjå og kan engsta meg. Eg trur det er viktig at me ikkje slepp på alle verdiane kristendommen han gitt oss.

— Kven ser du mest opp til?

— Eg ser opp til familien og som sagt dei som får til ting. Eg har ei fantastisk kone og ho er nok den eg ser mest opp til. Ho er alltid positiv og har eit godt og varmt hjarte for alle.

— Kva gjer du når du skal unna deg noko ekstra?

— Eg gler meg over kvar dag. Eg treng ikkje noko ekstra, men eit godt måltid med familie og gode vener eller ein fjelltur set eg stor pris på.