Står på for heimbygda

Han er ikkje i tvil om at Bjoa er verdas beste stad å bu, og stiller meir gjerne opp når det trengst eit tak til beste for bygda. For 24 år gamle Aleksander Teimann Bjørnø er ordet nei aldri eit alternativ når noko skal gjerast til felles beste.

— Eg er med på det ein kan vera med på, og som har med Bjoa å gjera. På Bjoa stiller alle opp på dugnad og hjelper kvarandre. Det er det fine med å bu her. Alle hjelper til, og ingen seier nei til dugnad. Det er berre å oppgje klokke og plass, så er dei der. Mange unge er involverte i ulike saker og me unge likar å jobba saman med dei litt eldre. Det er sunt å samarbeida og dei eldre har mykje å læra bort, seier Aleksander Teimann Bjørnø og stortrivst i bygda der han vaks opp.

Den arbeidsame 24-åringen har trass i sin unge alder, ei lang rekkje av aktivitetar han fyller fritida med. Det meste kjem fellesskapet i heimbygda til gode. Han har ei sentral rolle i Bjoa Bygdeutviklingslag der målet er å skapa ulike aktivitetar for bygdefolk og tilreisande, og han hadde ein avgjerande finger med i spelet for å få fart på fotballen etter ei tid med laber aktivitet.

— Eg er styremedlem i idrettslaget, og i fjor var eg med og danna seniorlaget. Me hadde eit fotballag i 7. divisjon, men nå er det gått til Ølen. Men me vil prøva å få det opp igjen, seier Bjørnø og ønskjer alle fotballinteresserte velkomne til fotballbanen for om mogleg å danna eit nytt lag.

Samlingsplass

For Bjørnø og resten av Bjoa-bygda har skulen i bygda ein heilt spesiell plass i hjarta. Her samlast bygdefolk til 17. mai feiring og julemarknad, og her samlast barn og unge for å driva med ulike aktivitetar på fritida. Då skuledebatten rasa som verst, og nedleggingsspøkelset sveva over skuletaket, gjekk bjoabuen ei usikker framtid i møte. Men nå er optimismen igjen på frammarsj og bygdefolket er klar til å bretta opp ermene for å skapa liv og røre i Vindafjord-bygda.

— Mykje blei sett på vent på grunn av skulen. Når den nå er blitt sikra, har unge og gamle fått ny giv. Skulen er grunnsteinen vår og vårt sentrum, og avgjerande for busetnad, seier den unge bjoabuen og skryter over sambygdingane som villig stiller opp når det trengst, enten det er på skulen eller andre arrangement i bygda.

— Frivillig arbeid skapar samhald. Ein møter folk og får ting til å skje, seier han.

Bjoa 4H

Bjoa 4H har lange tradisjonar og har spelt ei viktig rolle for barn og unge i bygda i over 50 år. For 24-åringen frå Bjoadalen har barne-og ungdomsorganisasjonen hatt ein sentral plass i oppveksten der han fekk læra å klara seg sjølv, jobba saman med andre og delta på dugnadsarbeid.

— Det var veldig kjekt i 4H. Ein lærer mykje der. Ein lærer å gjera ting og vera aktiv. Det er veldig viktig å behalda 4H, seier Bjørnø som har sikra seg plaketten etter mange år som medlem.

Busetnad

Den heimekjære styrmannen har slått seg ned i heimbygda for godt og er i ferd med å pussa opp eit hus han har kjøpt saman med sambuaren. Nå jobbar han for vidare vekst i bygda og for at fleire unge skal etablera seg i den langstrakte bygda langs Bjoafjorden. Til det trengst det bustadtomter og fritidstilbod. Høgt på ønskelista står også ny butikk og ei drøsestove der folk kan møtast.

— Det skjer litt av kvart i bygda. Ungdomsklubben Pluggen er blitt eit populært tilbod for ungar og alle prøver å gjera bygda så attraktiv som mogleg. Men me har lyst på butikk igjen. Det er eit stort sakn, seier han.

Frivilligheitsåret 2022

Frivilligheitas år 2022 skal feira Noregs viktigaste lagarbeid. Frivillige, organisasjonar, kommunar, næringsliv og alle andre skal delta i markeringa som samarbeidsorganet for frivillig sektor, Frivillighet Norge, koordinerer. Målet med Frivilligheitens år 2022 er å få fleire inn i frivilligheit, gjera fleira arenaer tilgjengelege og skapa større kjennskap til meirverdien frivillig sektor skapar i samfunnet.

Grannar vil utover året presentera éin person frå ulike bygder i Etne og Vindafjord som gjer ein ekstra innsats for fellesskapet.

Til det treng me hjelp frå lesarane våre. Har du ein person i tankane som bidreg med frivillig arbeid ber me deg ta kontakt på tlf. 975 70 789, eller e-post til tips@grannar.no.

