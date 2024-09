Den synkende motivasjonen og de fallende læringsresultatene i norsk skole har skapt bekymring blant lærere, foreldre, forskere og politikere. Å snu denne utviklingen er et av hovedmålene Arbeiderpartiet har satt med Ungdomsmeldingen, som ble lagt frem på fredag. Altfor mange elever opplever motivasjonstap når undervisningen blir for teoritung og stillesittende. Derfor vil vi ha mer praktisk og variert undervisning i skolen.

Å endre norsk skole skjer ikke over natten, og det kan ikke gjøres uten at elever, lærere og foreldre deltar aktivt i prosessen. Mange lærere har lenge etterlyst mer praktisk undervisning, men mangler ofte de nødvendige forutsetningene for å gjennomføre dette i dagens skole. Dette kan skyldes mangel på utstyr, tilpassede lokaler, kompetanse eller faglige ressurser. Derfor oppretter regjeringen et nytt, nasjonalt program for å fremme en mer praktisk skole.

To spennende tiltak i Ungdomsmeldingen er innføring av valgfag for elever på 5. til 7. trinn, og at det blir obligatorisk for alle ungdomsskoler å tilby arbeidslivsfag. For mellomtrinnselever vil valgfag være noe helt nytt, og det vil gi dem en ny arena for mestring og motivasjon i skolehverdagen. Arbeidslivsfag tilbys i dag kun ved 25 % av skolene. Innsikt i og forståelse for arbeidslivet er noe alle ungdomsskoleelever trenger, og dette vil også styrke rådgivningen når de skal velge videre utdanning.

Om kort tid vil Skjermbrukutvalget legge frem sine anbefalinger, som skal danne et faglig grunnlag for skjermbruk i skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har allerede gitt en tydelig anbefaling til skolene om å begrense mobilbruken, og det har fungert: Nesten alle skoler har nå mobilforbud. Den ukritiske utdelingen av iPader og skole-PCer til de yngste elevene må vurderes på nytt. Vi vil ha tydeligere retningslinjer og innføre et føre-var-prinsipp, spesielt for de yngste elevene. Lærerne skal ha metodefrihet til å velge mellom den fysiske boka og blyanten, eller skjermen og tastaturet, basert på hva som gir best læring.

Et godt skolemiljø, der elevene trives, er avgjørende for god læring. Derfor skal det opprettes egne skolemiljøteam som skal støtte skolene med de største utfordringene. I tillegg foreslår regjeringen en tiltakspakke for å forebygge bekymringsfullt fravær. For å styrke denne innsatsen ytterligere vil vi innføre et nasjonalt fraværssystem som gir bedre oversikt og gjør det lettere å følge opp elever på en systematisk måte.

Med Ungdomsmeldingen skaper vi en skole som gir elevene de beste forutsetningene for å lære, trives og mestre. Motivasjon og læring må stå i sentrum, slik at skolen blir et sted der alle elever føler at de har muligheten til å lykkes, og der foreldre kan være trygge på at barna deres får de beste forutsetningene for å møte voksenlivet.

Øystein Mathisen

Stortingsrepresentant (Ap) og medlem av utdannings- og forskningskomiteen