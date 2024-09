Universell utforming er å bygge samfunn som legger til rette for alle mennesker, fordi vi alle i økende grad i løpet av livet vil trenge universell utforming. Fylkesrådet for personer med nedsatt funksjonsevne erfarer at Rogaland skiller seg negativt ut når det gjelder universell utforming i kollektivløsninger. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Vi har derfor bedt fylkespolitikerne sette et større fokus på universell utforming i kollektivtilbudet.

Den siste tiden har vist flere eksempler på mangel på ivaretakelse av UU på reserveløsninger på båt. Også i ordinært tilbud har media dokumentert at Kolumbus har fått 50 klager det siste året knyttet til manglende tilrettelegging for at rullestolbrukere kan komme seg av og på bussen, og i verste fall blir kjørt ifra.

I dag er det dessuten slik at noen av holdeplassene universelt utformet, mens andre ikke er det. Samtidig utfordrer en stadig mer sentralisert rutestruktur de mulighetene personer med redusert mobilitet har for å reise kollektivt. Denne gruppen blir stadig flere ettersom eldre skal bo hjemme lengre. Resultatet blir fare for isolasjon, økt ensomhet og dårligere folkehelse.

Fylkesrådet er tydelige på at vi ikke ber om opprettelsen av nye ruter, men om økt fokus på smarte, kompenserende løsninger, samt fokus på opplæring, vedlikehold av tilretteleggingsutstyr, og sikring av rullestol. På den måten kan vi legge til rette for et samfunn hvor flere kan inkluderes og delta enten man trenger å komme seg frem med rullestol, barnevogn eller rullator.

Hanne Marte Vatnaland

Leder av fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelser