Hvorfor i all verden mener vi at tennene ikke er en del av kroppen? Du kan dø av sykdommer som har sitt utspring i tennene. Derfor må det være tindrende klart at tannbehandling ikke skal koste mer enn et besøk hos fastlegen. Rødt ønsker en tannhelsereform som sikrer at det ikke koster mer å gå til tannlegen enn det koster å gå til fastlegen. Det skal ikke være lommeboka som avgjør om du har råd til friske tenner.

Tannhelseproblemer kan gi smerte, ernæringsproblemer og føre til hjerte- og karsykdommer. Det finnes ingen logisk grunn til at tannhelse ikke skal være en del av det offentlige helsevesenets ansvarsområde. I dag har vi et system som ikke henger på greip: Dersom du får betennelse i en visdomstann og utvikler blodforgiftning, får du hjelp på sykehuset uten å betale. Men selve årsaken til problemene, visdomstannen, må du ordne og betale for selv.

Mange dropper tannlegetimen på grunn av økonomiske grunner. Tall fra SIFO viser at nesten 1 av 5 husholdninger har droppet tannlegebesøket de første seks månedene i 2023 på grunn av trang økonomi. Det skal ikke være beløpet på kontoen som avgjør om du kan gå til tannlegen.

Høyre-leder Erna Solberg har sagt at dersom Høyre kommer til makten, vil de ikke prioritere en tannhelsereform. Høyre viser ofte til at mange i Norge har god tannhelse, og at det derfor ikke trengs noen reform. Men det at mange ikke får kreft, er ikke et argument for at man skal betale for kreftbehandling selv. Et helsevesen bør tilby behandling etter medisinske behov, ikke basert på betalingsevne.

Folk skal ikke måtte stå med lua i hånda og konkurrere om penger fra byråkratiske og underfinansierte støtteordninger. Tannhelse må bli en naturlig del av den offentlig finansierte helsetjenesten. Rødt kjemper for en velferdsstat der aleneforsørgere, lavtlønnede, pensjonister og folk utenfor arbeidslivet skal kunne være like trygge som Erna Solberg på at økonomien ikke skal stå i veien for nødvendig tannbehandling. Dette er ikke tiden for forsiktige tilpasninger – det er tid for å våge å ha ambisjoner. En tannhelsereform kan bli vår tids store reform for like helsetjenester for alle.

Vigdis Madssen

Leder, Rødt Etne