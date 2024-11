No er vi 5,57 millionar og vi blir stadig fleire

Befolkningstala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi i tredje kvartal i år var over 57.000 fleire enn i same kvartal for eitt år sidan.

Dei nasjonale befolkningsframskrivingane til SSB viser at vi kan bli seks millionar i 2040–2041.

I tredje kvartal var det elles 14.600 fødslar her i landet, medan 10.600 personar døydde. Trass i ein auke i fødselsoverskotet var det framleis innvandring som bidrog mest til folkeveksten. Nettoinnvandringa var på 9500, viser nye tal frå SSB.

Veksten i fjor var på 0,9 prosent, mot 1,3 i byrjinga av fjoråret.

– Vi nådde altså ein topp i fjor med 1,3 prosent. Hovudårsaka var innvandring frå Ukraina, men no som det kjem det færre ukrainarar, fell tala, og vi er nede på 0,9 igjen, seier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Noreg.

Knudsen slår fast at nettoinnvandringa er den store drivaren i befolkningsveksten.

Han peikar vidare på at det er store regionale forskjellar i befolkningsveksten.

– Den største befolkningsveksten ser vi i Oslo, Rogaland og Akershus. Finnmark, Nordland og store delar av Innlandet har låg befolkningsvekst, og det har dei hatt over lang tid. Dei demografiske utfordringane med ei aldrande befolkning kjem til å treffe hardt i desse områda.

