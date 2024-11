Varmehopp i Sør-Noreg og snøteppe i nord

Først ligg store delar Sør-Noreg rundt nullen, men til helga kjem varmen. Og bur du i Finnmark, er tida inne for å preppe skia.

På Vestlandet blir det jojo-temperaturar med kjølige forhold onsdag og torsdag, før temperaturen sprett opp til plussgrader og regn på grunn av mild, fuktig luft frå eit vestleg lågtrykk i helga.

– På grunn av vêrskiftet på fredag kan det bli vanskelege køyreforhold fredag ettermiddag, spesielt viss du skal til hytta i høgda, fortel vakthavande meteorolog Alexander Skeltved.

I Bergen er det venta tosifra varmegrader til helga. Dei går frå rundt null grader på torsdag og opp til 10 til 11 plussgrader i hamnebyen på laurdag.

Mørkt, kvitt teppe i nord

Over nordlege delar av landet breier det seg eit mørkt teppe når mørketida startar for Karasjok, Bardufoss, Andenes og Tromsø til veka. Men i vintermørket kjem også kvite snøfnugg og ein del vind.

– Torsdag kjem eit stort lågtrykk frå Grønland som gir mykje nedbør og kraftig vind langs kysten av Finnmark natt til fredag, og nedbøren kjem som snø, seier meteorologen.

Også i Tromsø kan ein kikke opp og fange snøkrystallar med tunga, likevel med sterk kuling som er venta i Nord-Troms.

Nordlendingane burde også ha skia preppa i påvente av helgevêret. Søndagen fører nemleg med seg det finaste skivêret for veka i nord, fortel meteorolog Skeltved.

Mildvêr på Austlandet

På Austlandet er det mykje av dei same tendensane som på Vestlandet, seier meteorologen. Dessverre blir ikkje helga like kvit her som i nord.

– Det blir mildvêr gjennom helga, og det blir spreidt regn, seier Skeltved.

Størst moglegheit for regn er det i ytre strøk på Austlandet, og det blir elles låge skyer og tåke i fjellet.

Litt vind susar også inn gjennom Oslofjorden frå søraust, og i Oslo er det venta minusgrader torsdag, før temperaturen klatrar opp til rundt 7 plussgrader på laurdag.

(©NPK)