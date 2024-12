Julaftan blir glatt over store delar av landet Det blir ein glatt julaftan over nesten heile landet. Meteorologane har sendt ut gult farevarsel for is for Nordland og store delar av Sør-Noreg.

Dermed kan det bli vanskelege køyreforhold, åtvarar meteorologane.

Årsaka er mildvêr og regn som frys på bakken tysdag formiddag. Mildvêret startar i sør på Vestlandet og i Agder. Utover dagen breier det seg austover og nordover på Austlandet.

På kvelden gjeld isfaren også i Trøndelag.

I Nordland er det fare for is frå tysdag ettermiddag i område som ligg under 500 meter over havet.

