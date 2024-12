Kaizers-konsert blir flytta på grunn av Viking-kamp

– Dette er sjølvsagt beklageleg for alle som har kjøpt billett og som det ikkje passar for, seier Martin Nielsen i Live Nation i ei pressemelding.

Viking fotballklubb, med tredjeplass i eliteserien i fotball, har no høve til å avansere til Uefa Europa Conference League.

Kaizers Orchestra opplyser at dei er glade på vegner av Viking og støttar opp om suksessen til klubben

– Det er veldig stas for byen at Viking gjer det så bra. Vi støttar sjølvsagt heilhjarta opp om dei mørkeblå. For oss er det «ja takk, begge deler», men samtidig har vi forståing for at dette kan skape ulemper og utfordringar for dei mange som har kjøpt billett, seier Nielsen.

Publikum som ikkje kan på den nye datoen, vil få refundert billettane sine.

(©NPK)