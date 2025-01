Dramatisk for ein av fire artar i ferskvatn

Ei oversikt publisert i det naturvitskaplege tidsskriftet Nature viser at meir enn ein firedel av over 23.000 ferskvassartar ein fare for å bli utrydda.

– Dette er dramatiske tal, seier professor ved UiO Dag Olav Hessen til Forskning.no.

Ifølgje studien, som har teke 20 år å fullføre, er den største trusselen mot artane er menneskeskapt forureining. Deretter følgjer endringar i mellom anna elvar på grunn av byggjeprosjekt som demningar.

– Ferskvatn er som regel avgrensa økosystem, med mange endemiske artar. Dei er også ofte svært artsrike, så viss eit areal blir øydelagt, kan det gir store utslag, seier Hessen.

I studien konkluderer forskarane med at kunnskapen må brukast i planlegging av nye byggjeprosjekt og at samfunnet må sjå på ferskvatn som ein del av økosystema og landskapa, og ikkje berre ein ressurs.

(©NPK)