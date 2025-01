Har du ein historisk VM-genser i skåpet?

I samband med VM på ski i Trondheim skal det visast ei utstilling av tidlegare offisielle VM-genserar – men fire genserar manglar for å gjere samlinga komplett.

Det dreier seg om genserane til Dale of Norway frå ski-VM i Vysoké Tatry i 1970, St. Anton/Lahti i 2001, Sapporo i 2007 og Liberec i 2009.

Dale of Norway har laga offisielle genserar til alle ski-VM sidan 1958. No skal alle desse skigenserane visast under VM i Trondheim, i eit samarbeid med Sparebank 1 SMN.

Dale of Norway er primært interessert i å kjøpe tilbake dei historiske genserane som manglar i samlinga, og betaler med ein ny genser for kvar av dei fire genserane. Men verksemda er også villig til lån av genserar i samband med utstillinga.

(©NPK)