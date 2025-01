NVE avsluttar saka etter båtulykka i Tokagjelet i 2021

Litt over tre år etter dødsulykka i Tokagjelet har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedteke å avslutte saka.

Avgjerda vart kjend i eit brev NVE sende til Clemens kraft AS, som eig kraftverket i fossen der ulykka skjedde, melder NRK.

Tre personar, Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68), mista livet i båtulykka i Tokagjelet i Kvam i Hardanger 24. oktober 2021. Dei vart melde sakna etter å ha vorte tekne av straumen i elva.

Advokaten til dei pårørande har tidlegare sagt til statskanalen at dei håpa på ei mogleg føretaksstraff mot dei ansvarlege. Men både NVE og Riksadvokaten har no landa på at dei ikkje kjem til å ta saka vidare.

Etter ulykka konkluderte NVE med at det ikkje er etablert tilstrekkelege sikringstiltak med omsyn til allmenta sin forventa aktivitet i området ved inntaket.

