Seks av ti føler matskam i jula

Ei ny undersøking viser at 59 prosent av nordmenn føler matskam i jula, med kvinner som den mest utsette gruppa.

Ei undersøking utført av Norstat for Opplysningskontoret for meieriprodukt viser at 59 prosent av nordmenn kjenner på matskam i jula, ein auke frå 51 prosent i fjor, skriv Nationen.

Kvinner er særleg utsette, med 66 prosent som rapporterer dårleg samvit, medan talet for menn er 52 prosent. Blant unge kvinner mellom 18 og 29 år kjenner heile 74 prosent på denne kjensla. Menn i alderen 30–44 år har også opplevd ei markant auke i matskam, med 64 prosent som no kjenner på dårleg samvit, ein auke på 15 prosentpoeng frå i fjor.

Ernæringsrådgivar Terese Glemminge Arnesen oppmodar til å fokusere på balanse i kosthaldet framfor perfeksjon.

– Det er trist at så mange sit igjen med dårleg samvit i ei tid som eigentleg skal handle om kos og hygge, seier Glemminge Arnesen til Nationen.

