Telenor: Tekniske problem er retta

– Vi har hatt problem med interne system hos Telenor. Dette kom av utfordringar hos underleverandør. Vi har fått beskjed om at feilen skal vere retta, og vi jobbar no fortløpande med å verifisere at alle våre tenester er tilbake, skriv informasjonssjef Vetle Andersen i Telenor i ei tekstmelding til NTB.

Mobilnett og internett for Telenors kundar har ikkje vore ramma, skriv han.

Måndag morgon var innlogginga til alle offentlege tenester, og dessutan Vipps og DNB, nede. Problema oppstod i 7.30-tida og varte i cirka to timar.

Det er ikkje kjent om feila har samanheng med kvarandre.