Naturperle litt utafor løypenettet

Den som har oppdaga Bjønndalen sine kvalitetar som rekreasjonsområde, vil lengta tilbake. Den langstrekte dalen heilt aust i Vindafjord og Etne kommune, opplevde eit kraftig oppsving for to år sidan, då pandemien fekk mange ut av godstolen.

Den sju til åtte kilometer lange nord-sørvendte dalen ligg i eit stykke unna DNT si gullrute mellom Simlebu aust i Etne og Olalia fjellstove i Vindafjord i vest, men gamle driftavegar, godt oppgåtte stiar og vardemerking, gjer det relativt enkelt å ta seg fram her. Etne og Vikedal er dei mest aktuelle utgangspunkta for ein god tur i dette avsidesliggjande grenselandet mellom Vestland og Rogaland, der frodige natur, fleire fiskevatn, ein spesiell vegetasjon, fossande elvar og bratte fjell gir ei god villmarksoppleving. Men også via Tysselandsdalen i Suldal og Svandalen i Sauda er det mogeleg å nå den inneklemte dalen, der den ligg mellom 400 og 500 moh.

I Bjønndalen som det heiter lokalt, eller Bjørndalen som er det offisielle namnet, kan du traska i timevis, nyta roen, campa og prøva fiskelykka. Her er du likevel aldri heilt åleine, så om du ikkje treff likesinna, er det stor sjanse for eit møte med sau på sommarbeite. Nærare 500 sau og lam oppheld seg her i nokre månadar. I sør beitar også eit 20-tals storfe. Du kan også støyta på hjort, elg, ørn og fjellrype. Ein interessant flora kan området også by på. Bjørnen som dalen er kalla opp til, forsvann ein gong på 1800-talet. Naturen er urørt med unntak av to parallelle kraftlinjer frå Sauda til Hydro Karmøy Haugalandet som går gjennom dalen.

Mange stiar fram

Frå Etne var ruta via Auastadsstølen mest brukt frå gamal av. I dag er det bilveg opp i fjellet til Skarstøl (parkeringsavgift), der du tar beina fatt langs anleggsveg, til du har passert Krokavatnet. Her tar du tar av austover ved Vardane og går nedover mot Prestabotnen. Frå Skarstøl til Søre Bjønndalen må du rekna ei gangtid på nærare to og ein halv time.

Det har blitt for mykje fisk i forhold til næringsgrunnlaget

Egil Kambo, grunneigar i Søre Bjønndalen

Dette er ein del av den gamle ferdselsåra mellom Etne og Sauda. Går du nordover vil du passera «Kyrkja i Nore Bjønndal». I 2011 skreiv Grannar om ein spesiell dåp som fann stad her – 440 moh. Seremonien var ved «Kyrkja», ei høgreist steinblokk som i gamle dagar blei nytta som møtestad.

Ein annan mykje brukt turveg til Bjørndalen går frå Roaldkvam, ved Fjellgardsvatnet i Vikedal. Her kan du ta turen via Bjørnstigen (440 moh.) – ein restaurert husmannsplass frå 1600-talet – og vidare nordover, eller langs ein merka sti frå same utgangspunkt som fører til Søre Bjørndal. Nå er du også på veg mot eit ynda turmål for den som likar krevjande stigning og lange turar.

Kongen i dalen

Bjørndalsnuten er kongen av toppar i dette området med sine 1.016 moh. Grensa mellom Etne i Vestland og Vikedal i Rogaland går på toppen. Dette er den høgaste nuten i Vindafjord kommune, men blir slått av Etne sin del av toppen med éin meter over.

Tur/retur er dette ein 18 kilometer lang tur som går over åtte til ti timar. Frå Roaldkvam går ferda på merka sti og i greitt terreng inn til Sjurstølen. I nord ligg Krossvatnet, det sørlegaste i Bjørndalen. Terrenget vidare er også småkupert, men ei lite stigning må forserast før du kan nyta kaffi og niste ved Sørelva. Den har ikkje bru, men er mogeleg å forsera utan å bli våt på beina. Nå er du på veg inn til det gamle gardstunet i Søre Bjørndal. Nå har du rundt 500 høgdemeter igjen før du står på Vindafjord sitt høgaste punkt. På internett finn du resten av ruta og fleire detaljar om denne tøffe toppturen (www.vindafjord.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/turar-og-kart/vikedal/).

Busett i fleire hundre år

I Bjørndalen budde det folk frå byrjinga av 1600-talet og i meir enn 300 år. Frå 1730 til 1887 var det fastbuande på to gardar. Folka på desse gardane hadde mange barn og gjorde det godt innan handel med dyr. Ingemund Berge (83), éin av elleve grunneigarar i Nore Bjønndalen i Etne, fortel at siste fastbuande døydde der i 1886, og at bestefaren hans var med og frakta mannen ut av dalen på snøen om våren dette året.

— Eg har eit nært forhold til Bjønndalen etter å ha traska der sidan gutedagane. Far og brør hadde beite der sidan rundt 1950, og seinare hadde eg sjølv sauer på sommarbeite der. Eg må seia at dette er spesielt område med sin ville og flotte natur, i samanlikna med andre fjellområde i distriktet, seier Berge

— Storslått og variert

Etnebuen Egil Kambo er, saman med Siri Reimers frå Stavanger, grunneigar i Søre Bjørndalen i Vindafjord. Han er sjuande generasjon etter at familien ved Kristian Kambo kom inn som eigar i dette 7.000 mål store fjellområde i 1808. Garden blei den gong kjøpt av to etnebuar på auksjon etter den siste fastbuande, Ole Fitje. Eigedommen grensar til Suldal og Sauda i sør, og Etne i nord. Slekta til Kambo har hatt dyr der oppe samanhengande i 214 år. Sjølv brukar han eit stølshus frå 1821.

— Då pandemien kom for to år sidan skjedde det noko med folk sine turvanar. Etter at det tidlegare var éin og annan turgåar her, var det plutseleg fullt av folk på i Bjønndalen, spesielt frå Rogaland, seier Kambo.

Han er ikkje overraska over at dei som oppdagar området, kjem attende. Naturen er storslått og variert, med fleire flate og frodige parti. Her kan du finna fleire flotte plassar å slå opp teltet, og fisken bit villig.

Fjellvatna ligg på rekkje og rad: (frå nord) Svartavatn (688 moh.), Nordre Bjørndalsvatn (433), Botnavatnet (429), Djupatjørn (366). Krossvatn (333), Stigatjørn (430) og Søre Bjørndalsvatnet (463).

Fritt fiske

Her kan ei dra på land fjellaure utan å ha kjøpt fiskekort. Kambo fortel at vatnet på 80- og 90-talet var ramma av sur nedbør og at vekstforholda for fisken var dårleg.

— I dag er situasjonen omvendt. Det har blitt for mykje fisk i forhold til næringsgrunnlaget, men sjølv om den gjerne er liten, går det også an å få av det større slaget, seier grunneigaren som sjølv har vore med å dra opp fjellaure på over to kilo.

Skal du ha størst glede av naturen, roen og andre kvalitetar du finn i denne nære villmarka, må du pakka sovepose, telt, primus og fiskesaker. Kanskje kan deler av måltida vera sjølvfanga? Eit opphald over fleire dagar kan bli eit godt minne å ha med når det igjen blir haust og vinter.